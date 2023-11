Wir müssen erstmal den Gegner knacken“ U21-Trainer Di Salvo warnt vor Gegner Estland

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland keine Ausfälle zu beklagen. „Alle Spieler sind gesund und fit“, verkündete Trainer Antonio Di Salvo nach dem Abschlusstraining am Donnerstag. Bei den letzten Länderspielen des Jahres trifft seine Auswahl am Freitag (18.00 Uhr/ProSiebenMaxx) in Paderborn auf Estland. Am Dienstag (18.00 Uhr/ProSiebenMaxx) steht die nächste Partie in Essen gegen Polen an. Aktuell führt Polen die Tabelle an, hat aber auch ein Spiel mehr als die deutsche Mannschaft absolviert.