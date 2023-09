Erster Härtetest für die neue U21 „Unser Ziel ist Platz eins“

Im Kosovo wird es allerdings ungleich schwerer. Anders als das DFB-Team ist der Gastgeber eingespielt, startete bereits im Juni in die EM-Quali und schlug Estland 2:0. Am Freitag folgte allerdings ein 0:3 in Polen. „Es wird kein einfaches Spiel. Wir wissen, um was es geht und müssen deshalb so fit wie möglich und frisch im Kopf sein“, sagt Mittelfeldspieler Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt.