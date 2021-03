Müller für Rückkehr in DFB-Elf offen : „Jetzt haben wir es von beiden Seiten angesprochen, dass alles möglich ist“

München Joachim Löw hat sich die Rückkehr des Weltmeister-Trios Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels für die Europameisterschaft im Juni offen gehalten. Bayern-Angreifer Müller wäre bereit für einen Turnier-Sommer.

Thomas Müller steht einer Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aufgeschlossen gegenüber und würde sich über eine EM-Teilnahme im Sommer freuen. „Ich schaue zuversichtlich in die nächsten Wochen und Monate und konzentriere mich natürlich voll auf die Leistungen hier beim FC Bayern. Was danach kommt, dafür bin ich sicherlich offen“, sagte der Angreifer des FC Bayern München im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Er bekräftigte dort, was er zuvor schon nach dem 4:2 gegen Borussia Dortmund bei Sky gesagt hatte und betonte seine „große Lust, um den Titel zu kämpfen, wenn ich darf. Was den Sommer betrifft, ist das nicht an den Haaren herbeigezogen oder irgendwie unpassend“.