EM-Test am Montagabend : DFB-Spiel gegen Lettland findet trotz Corona-Fall statt

EM-Test am Montagabend

Update Düsseldorf Bei Gegner Lettland gibt es vor dem letzten EM-Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Corona-Fall. Der Deutsche Fußball-Bund rechnet derzeit nicht mit einer Absage der Partie am Montagabend.

Die EM-Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft findet trotz eines Coronafalls bei Gegner Lettland wie geplant am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) statt. Das Gesundheitsamt Düsseldorf teilte auf SID-Anfrage mit, es habe lediglich dem betroffenen Spieler und einer "engen Kontaktperson" eine Quarantäne auferlegt. Damit steht der Begegnung nichts mehr im Wege.

"So lange das Gesundheitsamt Düsseldorf keine weiteren Maßnahmen einleitet, gehen wir davon aus, dass das Spiel wie geplant stattfindet", hatte DFB-Sprecher Jens Grittner zuvor betont. Der lettische Verband hatte auf Twitter mitgeteilt, dass der Test eines Nationalspielers positiv ausgefallen sei. Alle vorherigen Tests im Trainingslager seien sowohl für diesen Spieler als auch für den Rest der Nationalmannschaft negativ gewesen, hieß es in dem Statement.

Am Tag nach der Partie gegen die Letten reist der gesamte DFB-Tross ins EM-Basisquartier im fränkischen Herzogenaurach. Am 15. Juni beginnt für das Löw-Team mit dem Vorrundenspiel in München gegen Frankreich das Turnier.