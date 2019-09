Bundestrainer Joachim Löw: "Die Nordiren waren mutig und haben uns gut attackiert. In der Halbzeit habe ich ein paar Dinge angesprochen, dann wurde es besser. In der Raumaufteilung waren wir nicht ideal besetzt, da war zu viel Durcheinander. Wenn wir vertikal gespielt haben, war es viel besser. Wir hätten das zweite Tor früher nachlegen müssen. So ein Spiel dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben, da müssen die Spieler noch zulegen."