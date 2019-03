Revanche in Amsterdam: Löw setzt gegen die Niederlande auf Dreierkette und mehr Erfahrung

Revanche in Amsterdam

Amsterdam Joachim Löw setzt bei der Reifeprüfung für seine stark verjüngte deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Auftakt der EM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam beim Erzrivalen Niederlande wieder auf mehr Erfahrung.

Kapitän Manuel Neuer wird wie beim 1:1 zum Jahresauftakt am vergangenen Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien im Tor stehen, davor werden aber einige Veränderungen erwartet.

"Sicher ist, dass Manuel Neuer von Beginn weg spielt", sagte Löw am Freitagabend. Dazu werde Toni Kroos nach der Schonung in Wolfsburg "auf jeden Fall in die Mannschaft rücken. Er ist für uns unverzichtbar." Daneben habe er "weitere Überlegungen, aber eine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen". Auch, ob er mit einer Dreier- oder Viererkette verteidigen lassen werde, wollte Löw nicht verraten: "Wir können beides."