Marco Reus:

„In der ersten Halbzeit haben wir echt schlecht gespielt. Die Rote Karte war nicht so gut, der Zeitpunkt nicht günstig. In der Kabine mussten wir uns erstmal sammeln, unsere Grundausrichtung ändern. Es war wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit mit breiter Brust rausgehen und unser Spiel aufziehen. Wir haben mehrfach betont, dass es nicht positiv ist, dass so viele absagen müssen. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit, wir müssen uns sputen. Wir hoffen, dass im nächsten Lehrgang wieder alle dabei sind und wir uns einspielen.“