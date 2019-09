Joachim Löw (Bundestrainer): „Zunächst bin ich auch enttäuscht, weil wir unter unseren technischen Möglichkeiten gespielt haben. Holland war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, wir haben verdient verloren. Obwohl wir 1:0 in Führung waren, hatte man nie das Gefühl, dass wir das Spiel unter Kontrolle haben. Wir hatten auch in der vordersten Reihe viele Bälle verloren und sind nicht in die Gefahrenzone gekommen. Der Plan war, mehr Zugriff zu bekommen. In der ersten Halbzeit sind wir zu viel hinterhergelaufen. Aber Holland wurde druckvoller und wir haben uns nicht mehr befreien können. Die Holländer konnten nachrücken, wir haben hohe Bälle gespielt. Das war nicht das Spielverständnis, was wir eigentlich wollen.“