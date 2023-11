Vier Spiele, vier Siege U21 gewinnt auch das Spitzenspiel gegen Polen

Der Kölner Martel (56.), der eingewechselte Bremer Nick Woltemade (79.) und Merlin Röhl vom SC Freiburg (82.) trafen - allesamt mit ihren ersten Toren in der U21 - für den neuen Tabellenführer gegen die Polen, die zuvor ebenfalls ohne Verlustpunkt waren. Ariel Mosor (24.) hatte die lange mindestens gleichwertigen Gäste vor 8559 Zuschauern in Führung gebracht. Da nur der Gruppensieger sicher zu Endrunde in der Slowakei fährt, kam der Partie eine wegweisende Bedeutung zu.