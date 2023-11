EM-Qualifikation Dárdai, Martel und Thielmann kehren ins U21-Team zurück

Mit drei Rückkehrern nimmt die deutsche U21-Nationalmannschaft ihre beiden kommenden Spiele in der EM-Qualifikation in Angriff. Auswahltrainer Antonio Di Salvo nominierte am Freitag die Fußballprofis Márton Dárdai (Hertha BSC), Eric Martel und Jan Thielmann (beide 1. FC Köln), die zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatten, in den Kader für die Spiele am 17. November in Paderborn gegen Estland und vier Tage später in Essen gegen Polen.