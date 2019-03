"De Telegraaf" (NIederlande): „Au, das tut weh. Unnötig im Quadrat. Die Gäste zeigten im EM-Qualifikationsspiel vom ersten Anpfiff an ihre Rachegefühle wegen der Degradierung in die B-Gruppe der Nations League. Nun muss die Mannschaft klüger werden im Erkennen der Möglichkeiten in einem Spiel. In der Schlussphase wurde die Jagd auf den Sieg so eifrig eingesetzt, dass Oranje verletzlich wurde, so dass Deutschland profitieren konnte. Wie schmerzhaft auch, es ist eine lehrreiche Facette im Wachstumsprozess bei den Niederlanden, der zweifellos zur Qualifikation für die EM 2020 führen wird."