BILANZ II:

Es ist das 176. Spiel in der Ära von Bundestrainer Joachim Löw, der nach seiner Arterienquetschung, durch die er die Qualifikationsspiele in Weißrussland (2:0) und gegen Estland (8:0) verpasst hatte, wieder auf der Bank sitzt. Löw ist Rekordhalter vor Sepp Herberger. Seit seinem Amtsantritt im August 2006 gewann das DFB-Team 113 Spiele, kam auf 33 Unentschieden und verlor 29-mal. In dieser Zeit setzte der Bundestrainer 126 Spieler ein und verhalf 101 Neulingen zu ihrer Premiere. Für das Spiel in Hamburg stehen in Defensivspieler Niklas Stark und Neuling Luca Waldschmidt zwei Spieler ohne Länderspieleinsatz im deutschen Aufgebot.