Fußverletzung : Nico Schulz fehlt DFB-Elf in Nordirland

Hamburg Schlechte Nachrichten für die DFB-Elf und Borussia Dortmund: Nico Schulz hat sich im EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande eine Fußverletzung zugezogen. Wie lange der Außenverteidiger ausfällt ist derzeit noch unklar.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss die Reise nach Belfast zum EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland ohne Nico Schulz antreten. Der Außenverteidiger von Borussia Dortmund fällt für die Partie am Montagabend wegen einer Fußverletzung aus, die er am Freitagabend in Hamburg beim 2:4 gegen die Niederlande in der Schlussphase des Spiels erlitten hatte. Der DFB berichtete am Samstag von einem „Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel“. Zur Ausfallzeit des 26-Jährigen gab es zunächst keine Angaben.