Am Dienstagnachmittag unternahm die deutsche Nationalmannschaft einen Ausflug in das Freizeitparadies "Blaue Lagune" im niederrheinischen Wachtendonk. Für die Nationalspieler hieß es: Wasser statt Rasen, Badehose statt Trikot. Dortmunds Marco Reus in einem Boot mit dem früheren Schalker Leroy Sane.