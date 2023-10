Im Kader für EM-Qualispiele Karim Adeyemi wieder für die deutsche U21 nominiert

„Nach den Auftaktsiegen wollen wir mit der Mannschaft weiter an unseren Fokusthemen Zweikampfverhalten, defensive Stabilität und Konsequenz – vor dem eigenen und dem gegnerischen Tor – arbeiten“, wird Di Salvo vom DFB weiter zitiert. Mit Blick auf die beiden Duelle erklärt der Trainer: „Uns erwarten zwei schwere Partien. Bulgarien ist mit vier Punkten aus zwei Spielen hervorragend in die EM-Qualifikation gestartet. Israel ist mit diesem Jahrgang amtierender Vizeeuropameister. Wir benötigen in beiden Spielen Topleistungen.“ Di Salvo und sein Team kommen am nächsten Montag in Frankfurt am Main zusammen, ehe sie am kommenden Mittwoch in Richtung Sofia aufbrechen.