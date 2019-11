Stark blieb im Hotel in Düsseldorf : 21 Nationalspieler absolvieren Mittwochstraining

Düsseldorf Mit 21 Spielern seines Kaders hat Bundestrainer Joachim Löw die Vorbereitung auf die letzten beiden Spiele in der EM-Qualifikation fortgesetzt. Einer musste passen.

Lediglich Niklas Stark fehlte bei der Übungseinheit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in Düsseldorf. Der Berliner Innenverteidiger absolvierte nach seinem Nasenbeinbruch Kraft- und Koordinationsübungen im Hotel. Ob Stark am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Weißrussland seine Länderspielpremiere geben kann, ist weiterhin offen.