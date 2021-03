Dress für die EM : Das ist das neue Auswärtstrikot des DFB-Teams

Düsseldorf Das DFB-Team wird am Donnerstag erstmals im neuen Trikot auflaufen. DFB und Adidas präsentierten am Dienstag das vor allem farblich ungewöhnliche Auswärtstrikot für die deutschen Fußballer bei der EM.

Die deutsche Nationalmannschaft wird beim WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Island in Duisburg 20.45 Uhr/RTL) erstmals das neue Auswärtstrikot tragen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein Ausrüster Adidas stellten das neue Dress am Dienstag vor. Farblich ist es nahezu gänzlich in Schwarz gehalten. „Elf Jahre nach dem letzten DFB-Dress in Sschwarz sind wir für das anstehende Turnier noch einen Schritt weiter gegangen: Nicht nur unsere markanten drei Streifen auf den Schultern, sondern auch die vier Sterne für den Gewinn der Weltmeisterschaften sind beinahe Ton in Ton gehalten und schimmern anthrazit hervor“, sagte Jürgen Rank, Senior Design Director bei Adidas. Dasselbe gilt für das Logo von Adidas und das DFB-Wappen mit dem Bundesadler.