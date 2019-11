Komplizierter Modus : Auf diese Teams könnte das DFB-Team bei der EM treffen

Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Seit dem 4:0-Erfolg gegen Weißrussland in Mönchengladbach ist klar: Deutschland hat das Ticket für die Europameisterschaft 2020 sicher. Schon jetzt ist absehbar, auf wen das DFB-Team in der Vorrunde treffen könnte.

Am 30. November werden in Bukarest die Gruppen zur Fußball-Europameisterschaft 2020 ausgelost. Die deutsche Nationalmannschaft dürfte die Auslosung mit wenig Spannung verfolgen. Denn schon jetzt ist klar, auf wen das deutsche Team treffen könnte und wem die DFB-Elf zunächst aus dem Weg geht. Möglich macht dies der Modus des Pan-Europa-Turniers, das gleich zwölf Gastgeber-Länder hat.

Diese Teams sind für die EM 2020 qualifiziert

17 der 24 Startplätze für die EM sind bereits vergeben. Dabei sind: Belgien, Italien, Russland, Polen, die Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Frankreich, Finnland, Schweden, Deutschland, die Türkei, Österreich, Kroatien und die Niederlande. Alle Teams haben sich über die Gruppenphase für das Turnier qualifiziert. In zehn Gruppen spielen bis Dienstag je fünf oder sechs Mannschaften 20 EM-Starter aus. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten sind dabei. Drei direkte Startplätze sind noch offen.

Die verbliebenen vier Teams werden in Play-offs im März 2020 ermittelt. Startberechtigt sind die vier Gruppensieger aus den vier Staffeln der Nations League. Erst nach dem letzten Spieltag der EM-Qualifikation steht fest, wer in die Play-offs muss.

So sehen die Lostöpfe für die EM 2020 aus (Stand: 17. November 2019):

Die qualifizierten Teams werden in vier Lostöpfe eingeteilt. Die Uefa stellt die Töpfe dabei erstmals nach dem „Overall Ranking“ der EM-Qualifikation zusammen. Auf Grundlage der Ergebnisse in der Qualifikation wird eine Tabelle mit allen qualifizierten Mannschaften erstellt. Die Gruppensieger belegen die Plätze 1-10 (Punkte und Torverhältnis entscheiden über den Platz), die Gruppenzweiten folgen auf den Rängen 11-20. Dahinter reihen sich die vier Play-off-Sieger ein.

Die ersten sechs Teams der Gesamttabelle landen in Topf 1, die zweiten sechs in Topf 2, die dritten sechs in Topf 3 und die Plätze 19-24 in Topf 4. Gewinnt Deutschland sein abschließendes Gruppenspiel gegen Nordirland (Dienstag, 20.45 Uhr/RTL) hat das Team von Trainer Bundestrainer Joachim Löw einen Platz in Lostopf 1 sicher.

Nach jetzigem Stand würden die vier Töpfe folgendermaßen aussehen:

Topf 1: England (Gastgeber), Belgien, Italien (G), Ukraine, Frankreich, Deutschland (G)

Topf 2: Spanien (G), Kroatien, Polen, Dänemark (G), Russland (G), Portugal

Topf 3: Türkei, Niederlande (G), Österreich, Tschechien, Schweiz, Schweden

Topf 4: Finnland, Ungarn (G), Play-offs A, Play-offs B, Play-offs C, Play-offs D

Wo werden die Spiele in den jeweiligen Gruppen ausgetragen?

Die sechs EM-Gruppen sind mit je zwei Austragungsorten verknüpft. Die Gastgeber - sofern sie sich für die Endrunde qualifizieren - müssen in der Gruppe spielen, in der die Stadt ihres Landes Spiele austrägt.

Gruppe A: Rom (Italien) und Baku (Aserbaidschan)

Gruppe B: St. Petersburg (Russland) und Kopenhagen (Dänemark)

Gruppe C: Amsterdam (Niederlande) und Bukarest (Rumänien)

Gruppe D: London (England) und Glasgow (Schottland)

Gruppe E: Bilbao (Spanien) und Dublin (Irland)

Gruppe F: München (Deutschland) und Budapest (Ungarn)

Die mögliche Gruppe des DFB-Teams

Deutschland ist durch die gelungene Qualifikation in Gruppe F gesetzt. Austragungsorte sind München und Budapest. Sollte sich Ungarn qualifizieren, stünde das Team von Nationaltrainer Marco Rossi als erster Gruppengegner des DFB-Teams fest, da die Ungarn auch in Gruppe F gesetzt wären.

Spiele gegen andere Gastgeberländer, sieht man vom Gastgeberland aus der eigenen Gruppe ab, sind in der Gruppenphase nicht möglich. Damit kann Deutschland in der Vorrunde definitiv nicht auf Italien, Russland, Dänemark, die Niederlande, Rumänien, England, Schottland, Spanien und Irland treffen. Aus Topf 2 und 3 würde daher ein weiterer Nicht-Gastgeber hinzukommen.

Nach jetzigem Stand sähe die deutsche Gruppe wie folgt aus:

1. Deutschland

2. Kroatien, Polen oder Portugal

3. Türkei, Österreich, Tschechien, Schweiz oder Schweden

4. Ungarn

Wo trägt Deutschland seine EM-Spiele aus?

Jedes Gastgeberland hat mindestens zwei Heimspiele. Heißt: Deutschland spielt definitiv zwei Mal in München. Eine dritte Vorrundenpartie in der Allianz Arena könnte unter Umständen hinzukommen. Wieder nehmen die Ungarn hier eine besondere Rolle ein. Sollten sich die Ungarn direkt qualifizieren, entscheidet das Los, wo das direkte Duell stattfindet. Wenn Ungarn erst über die Play-offs das EM-Ticket löst, hat Deutschland drei Heimspiele.

Was passiert, wenn Deutschland nur Zweiter in der EM-Qualifikationsgrppe wird?

An der EM-Gruppe F würde auch ein zweiter Platz nichts ändern. Deutschland würde dann allerdings in Lostopf 2 landen. Statt auf Kroatien, Polen oder Portugal würde das deutsche Team fix auf die Ukraine treffen.

Da die Ukraine laut Uefa-Beschluss aus politischen Gründen nicht Russland zugeordnet werden darf, wäre sie automatisch in der deutschen Gruppe. Belgien würde in der Gruppe B Co-Gastgeber Russland zugeteilt werden. 2016 war die deutsche Mannschaft mit einem 2:0-Sieg gegen die Ukraine in die EM in Frankreich gestartet.

Was sagt der Bundestrainer über die Rechenspiele?

„Wir können so oder so gegen starke Mannschaften kommen“, sagte Löw am Montag. Daher sei es ihm „wurscht“, ob es bei der Auslosung am 30. November in Bukarest „Lostopf eins oder zwei“ wird.

Wie funktionieren die Play-offs?

Die Play-offs sind die letzte Chance sich doch noch ein Ticket für die EM 2020 zu ergattern. 16 Mannschaften haben sich durch den Sieg in ihren Nations-League-Gruppen (4xA, 4xB, 4xC, 4xD) einen Play-off-Platz gesichert. Von diesen Teams haben sich aber auch einige über die EM-Qualifikation ihr Ticket erspielt und müssen somit nicht mehr den „Umweg“ über die Play-offs gehen. In diesem Fall rückt das nächstbeste Team aus der jeweiligen Nations-League-Gruppe nach.

Die 16 Teams werden in vier Vierergruppen eingeteilt. Jede Liga (A, B, C, D) hat ihren eigenen Play-off-Weg mit je vier Teams. Dort wird es zwei Halbfinals und ein Finale geben - der Sieger hat dann endlich ein EM-Ticket sicher. Mit dem Modus wird sichergestellt, dass sich auch ein Land aus der eher schwachen Liga D qualifiziert.

Kann es eine zweite Auslosung geben?

Ja. Richtig kompliziert wird das ganze Prozedere, wenn sich ein weiteres Gastgeberland über den Umweg Play-offs qualifiziert. In diesem Fall müsste es in die entsprechende Gruppe eingeteilt werden, was eine zweite Auslosung zur Folge hätte. Bei der Uefa hat man für den besonderen Fall bereits vorgesorgt: eine mögliche zweite Auslosung würde am 1. April 2020 stattfinden.

