Gleiche Bezahlung von Männern und Frauen : DFB-Präsident Keller sieht Equal Pay schwierig

Leipzig DFB-Präsident Fritz Keller glaubt nicht an eine Gleichbezahlung von Fußballern und Fußballerinnen. An die Männer-Nationalmannschaft hat er trotz des Misserfolgs bei der WM hohe Erwartungen für die Europameisterschaft.

DFB-Präsident Fritz Keller sieht eine gleiche Bezahlung von männlichen und weiblichen Fußballern als schwierig an. "In unserer Gesellschaft geht es am Ende auch um Leistung. Das was ich verdiene, kann ich auch ausgeben", sagte Keller am Dienstag bei einer Gesprächsrunde anlässlich des 120. Geburtstages des Verbandes in Leipzig: "Equal Pay gibt es nicht zwischen der Kreisliga und der Bundesliga. Und das ist auch derselbe Sport."