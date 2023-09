1:4 im Test in Wolfsburg Deutschland – Japan: das DFB-Team in der Einzelkritik

Nico Schlotterbeck

Als Linksverteidiger völlig überfordert. Beide Gegentore in der ersten Halbzeit wurden über seine Seite eingeleitet. Hatte Glück, dass Ueda nach seinem Fehlpass kurz vor der Pause nicht erhöhte. Warum Flick ihn nicht in der Pause erlöste, ist ein Rätsel. Machte in der 64. Minute für Gosens Platz.

Note: 6