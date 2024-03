Vier Stuttgarter beim DFB dabei Diesen Kader nominiert Nagelsmann für die kommenden Spiele

Passend dazu spielt die DFB-Auswahl um Kapitän Ilkay Gündogan in Lyon und Frankfurt in neuen Trikots: Zunächst klassisch in Weiß mit Schwarz-Rot-Gold auf den Schultern, dann völlig ungewohnt in einer knalligen Mischung aus Pink und Lila. Kroos wird das DFB-Trikot erstmals seit der EM 2021 überstreifen, der langjährige Kapitän Neuer kehrt nach mehr als 15 Monaten Pause zurück. Auch der Frankfurter Robin Koch wurde von Nagelsmann auf der Suche nach mehr „Verteidigungsmonstern“ und „Arbeitern“ wieder berücksichtigt.