Das 13:0 in San Marino am 6. September 2006 ist der zweithöchste Sieg in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Nur bei Olympia 1912 in Stockholm schaffte ein DFB-Team mit dem 16:0 gegen Russland einen höheren Erfolg. Wir zeigen Ihnen im Folgenden die höchsten Siege der deutschen Nationalmannschaft.