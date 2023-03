2:0 gegen Peru Die DFB-Elf in der Einzelkritik

Nico Schlotterbeck

In der Defensive aufmerksam. Mit einigen schönen langen Bällen in der Spieleröffnung. Leitete so auch den Führungstreffer ein. Holte bei einem beherzten Vorstoß den Elfmeter raus. Musste selbst kurz vor Schluss ausgewechselt werden, der linke Oberschenkel bandagiert.

Note: 2