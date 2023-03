Länderspiel Deutschland gegen Peru: die Bilder des Spiels

Am 25. März startete die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ins Länderspieljahr 2023. Ein Jahr, das nach der mit vielen Nebengeräuschen begleiteten Winter-WM in Katar so etwas wie ein Neuanfang für Hansi Flick und sein Team sein soll auf dem Weg zur Heim-EM im kommenden Jahr.

Und der Bundestrainer durfte sich in Mainz auch gleich über den ersten Sieg freuen. Gegen Peru gewann die DFB-Elf mit 2:0 (2:0). Wir haben die Bilder des Spiels zusammengetragen.