Neun Monate bis zur EM Wo die Nationalelf nach dem Sieg gegen Frankreich steht

Klasse So wurde die deutsche Mannschaft in bemerkenswerten Ansätzen endlich mal wieder der eigenen Einschätzung gerecht, nach der doch einiges an Substanz in diesem Team schlummert. Sanés Tempodribblings, das perfekte Zuspiel zu seinem Treffer durch Kai Havertz, so mancher vernünftige Spielaufbau lassen den Eindruck zu, dass die EM im nächsten Jahr nicht unbedingt nach der Vorrunde zu Ende sein muss.