Eklat beim Länderspiel: DFB will nach Rassismus-Vorfall Stadionverbote verhängen

DFB will nach Rassismus-Vorfall Stadionverbote verhängen

Wolfsburg Mehrere Personen sollen beim Länderspiel von Deutschland gegen Serbien Nationalspieler rassistisch beleidigt haben. Der Verband will hart gegen sie vorgehen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geht mit aller Härte gegen die Personen vor, die während des Länderspiels gegen Serbien in Wolfsburg (1:1) die Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan rassistisch beleidigt haben sollen. "Wir versuchen, die Personen, die unsere Nationalspieler auf diese widerliche Weise beleidigt haben, in Zusammenarbeit mit der Polizei zu ermitteln. Sollte das gelingen, werden wir gegen sie ein Stadionverbot verhängen und Strafanzeige stellen", wird DFB-Präsident Reinhard Grindel in der Bild zitiert.