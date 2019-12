Beim Spiel in Nürnberg gegen Italien : DFB will bei Länderspielen wieder Stehplätze anbieten

DFB will bei Länderspielen wieder Stehplätze anbieten

Beim Spiel in Nürnberg gegen Italien

Frankfurt Der DFB will zukünftig bei Länderspielen wieder Stehplätze anbieten. „Fußball muss für jeden erschwinglich sein“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will bei Länderspielen der Nationalmannschaft zukünftig wieder Stehplätze anbieten. Laut DFB-Präsident Fritz Keller soll es bei der kommenden Partie am 31. März in Nürnberg gegen Italien "wieder Stehplätze zu einem günstigen Preis" geben. "Denn Fußball ist für jeden da. Und muss für jeden erschwinglich sein", sagte Keller dem kicker.