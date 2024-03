Aus von Adidas als DFB-Ausrüster Abschied von einem Stück deutscher Fußballidentiät

Wer die Geschichte vom Wunder von Bern nicht von Eltern oder Großeltern mit Gurkenschnittchen und Butterstullen wieder und wieder serviert bekam, bis er den Eindruck hatte, er war 1954 selbst dabei als die leichten, biegsamen und so ganz anders als die damals üblichen Stiefel aussehenden Fußballschuhe samt Schraubstollen von Adi Dassler die Deutschen auf dem durchweichten Rasen in Bern zum WM-Triumph führten, der bekam in dem Spielfilm, den zahlreichen Dokumentationen und Artikel über die Helden von Bern einen Einblick in die Anfänge einer Erfolgsgeschichte.