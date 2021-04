Kolumne Gegenpressing : Warum Flick jetzt nicht der richtige DFB-Trainer ist

München Der Verband hat es sich gemütlich gemacht in verkrusteten Strukturen. Deshalb braucht er wieder mal einen Reformer, keinen höflichen und harmoniebedürftigen Coach. Ein Unbequemer muss her, einer wie Ralf Rangnick.

Seinen zweiten Meistertitel, den neunten der Münchner in Folge, wird er ganz nebenbei auch noch mitnehmen. Seine Spieler liegen ihm nicht nur deshalb regelrecht zu Füßen. Nach dem Erfolg über Bayer Leverkusen hat Flick sogar mit Salihamidzic vor den Kameras abgeklatscht. Da ist einer mit sich im Reinen.

Aber ist er der richtige Mann? Auf jeden Fall ist er ein herausragender Trainer und ein Coach, der einen Zugang zu seinen Spielern findet. Das hat er bei den Bayern bewiesen, als er in kürzester Zeit aus einem strukturlosen Haufen aus Ichlingen das beste Team Europas machte. Das hat jeder gesehen, weil es vor aller Augen geschah.

Beim DFB hat er es als Löws Assistent bewiesen, ohne dass die breite Öffentlichkeit davon groß Kenntnis nahm. Sein Anteil an der Entwicklung einer Mannschaft, die schließlich Weltmeister wurde, kann gar nicht überschätzt werden. Dass die Nationalmannschaft nach 2014 an Klasse verlor, hat auch mit Flicks Abwesenheit zu tun.

Wer die sportliche Seite im DFB isoliert von allem gesellschaftlichen Treiben im Verband sieht, der kommt an Flick nicht vorbei. Der DFB benötigt 2021 aber viel mehr als einen der besten Trainer der Welt. Er hat sich mit einem Coach, den das Leben auf der Erde schon lange nicht mehr kümmert, in Selbstzufriedenheit, mangelnder Transparenz und internen Machtspielchen zurückentwickelt. Er ist beinahe wieder bei den verkrusteten Strukturen angelangt, die um die Jahrtausendwende der wesentliche Grund dafür waren, dass Deutschlands Fußball abgehängt wurde. Erst Jürgen Klinsmann, sicher nicht der begabteste Taktiker auf dem Planeten, hat diese Strukturen aufbrechen können, weil er sich mit jedem anlegte, der sich Reformen in den Weg stellte.