2:1 gegen Wales : U21 fährt als Gruppensieger zur EM

Köln Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat mit einem souveränen 2:1 (2:1) gegen Wales das EM-Ticket gelöst. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz bezwang die Briten in einem intensiven Spiel verdient und qualifizierte sich als Gruppensieger für die Endrunde im kommenden Jahr.

Bei der EM in Slowenien und Ungarn werden die Gruppenspiele zwischen dem 24. und 31. März ausgetragen, die K.o.-Runde beginnt am 31. Mai mit dem Viertelfinale. Deutschland nimmt zum fünften Mal in Folge an einer U21-EM teil. 2017 hatte die deutsche Mannschaft unter Kuntz den Titel geholt, 2019 ging das Finale gegen Spanien verloren.