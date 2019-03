0:1-Niederlage gegen Norwegen: Deutsche U19-Junioren müssen um EM-Ticket bangen

Sinj Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat das zweite Spiel der entscheidenden EM-Qualifikationsrunde mit 0:1 (0:0) gegen Norwegen verloren und muss nun um das EM-Ticket bangen.

Den entscheidenden Treffer am Samstag im kroatischen Sinj erzielte der Norweger Tobias Christensen (48.), nachdem Bayern-Keeper Christian Früchtl zuvor einen Ball nach vorne abprallen ließ. Die größten Chancen zum Ausgleich vergaben für die in der Schlussphase überzeugenden deutschen Junioren der Herthaner Dennis Jastrzembski in der 60. Minute und der kurz zuvor eingewechselte John Yeboah vom VfL Wolfsburg in der 85. Minute.