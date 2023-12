Unabhängig vom Final-Ausgang U17-Junioren werden am Montag in Frankfurt empfangen

Schon vor dem WM-Finale ist den deutschen U17-Fußballern eine Auszeichnung gewiss. Das Nationalteam von Trainer Christian Wück wird am kommenden Montag in Frankfurt am Main empfangen. Dies gelte sowohl im Erfolgsfall als auch bei einer Niederlage im Endspiel am Samstag (13.00 Uhr live/RTL und skysport.de sowie SkySport-App) gegen Frankreich, wie der DFB am Freitag mitteilte. Der Empfang ist am DFB-Campus im Frankfurter Stadtteil Niederrad geplant und soll bereits um 9.00 Uhr beginnen.