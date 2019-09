Neuer Tor-Jingle : DFB-Team jubelt zu „Kernkraft 400“ von Zombie Nation

Hamburg Der Dancefloor-Hit „Kernkraft 400“ von Zombie Nation ist der neue Tor-Jingle der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Hit aus dem Jahr 1999 setzte sich bei einer vom Deutschen Fußball-Bund initiierten Online-Abstimmung durch.

Der Wahlsieger ist allerdings ein sehr populärer Stadionhit. Er wurde oder wird unter anderem bei Schalke 04, dem SC Freiburg, den Detroit Red Wings, Boston Bruins oder New Jersey Devils gespielt. Erstmals könnte er am Freitag (20.45 Uhr/RTL) zum Einsatz kommen, wenn die DFB-Elf im Rahmen der EM-Qualifikation in Hamburg gegen den Erzrivalen Niederlande spielt.