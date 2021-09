DFB-Team : WM-Titel für Bierhoff „ein realistisches Ziel“

Stuttgart Der 2:0-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Liechtenstein hat genauso wie die vergangenen beiden großen Turniere keine Euphorie entfacht - im Gegenteil. DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist trotzdem der Ansicht, dass die Mannschaft 2022 Weltmeister werden kann.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die hohen Ziele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekräftigt. Bei der WM 2022 in Katar könne die DFB-Auswahl Weltmeister werden, sagte der 53-Jährige im Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstag). Das sei „trotz des Respekts vor den Gegnern und den Schwierigkeiten, die wir zuletzt hatten, ein realistisches Ziel – weil wir eine hohe Qualität in der Mannschaft haben, auch wenn wir die gegen Liechtenstein noch nicht so ganz auf den Platz gebracht haben“, sagte Bierhoff. „Als deutsche Nationalelf müssen wir immer den Anspruch haben, in so ein Turnier zu gehen, um es am Ende zu gewinnen.“