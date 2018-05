DFB-Team: Ultimatum für Manuel Neuer – ohne Spielpraxis keine WM

Dortmund Manuel Neuer steht im vorläufigen WM-Kader, doch Bundestrainer Joachim Löw setzt ihm ein Ultimatum: ohne Spielpraxis kein WM-Ticket.

Der Bundestrainer stellte Neuer bei der Bekanntgabe seines Kaders in Dortmund unverhohlen ein Ultimatum: "Niemand", sagte Löw, "kann ohne Spielpraxis in ein Turnier gehen" - auch nicht Manuel Neuer. Gerade bei Neuer sei es nach dessen langer Pause sogar "schier unmöglich", eine WM ohne vorherigen Test zu bestreiten: "Wenn er kein Spiel macht in der Vorbereitung, dann wird es schwierig."

Damit, dass Neuer am Samstag beim DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf des FC Bayern stehen wird, rechnet niemand. Trainer Jupp Heynckes ist aber "optimistisch", dass der 32 Jahre alte Kapitän zumindest in den Kader rücken kann. Zuletzt gespielt hatte er im September, als er erneut einen Bruch des linken Mittelfußes erlitt.

Vor WM-Start noch zwei Chancen auf Spielpraxis

Bei der Nationalmannschaft bleiben Neuer vor der WM mit dem Auftakt gegen Mexiko am 17. Juni in Moskau noch zwei Chancen auf Spielpraxis: Am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich und am 8. Juni in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. Aber auch eine Hintertür steht offen: Im WM-Trainingslager in Südtirol (23. Mai bis 7. Juni) wird es Tests gegen die U20 geben, in denen Neuer auflaufen könnte.