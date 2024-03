0:0 in der EM-Qualifikation Deutschlands U21 beißt sich an Kosovos Defensive die Zähne aus

Trainer Antonio di Salvo schlich mit Händen in den Hosentaschen frustriert zu seinem Kollegen, die Spieler standen und saßen ratlos auf dem Rasen. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich den ersten kleinen Ausrutscher in der EM-Qualifikation geleistet. Gegen Außenseiter Kosovo kam die Mannschaft von Di Salvo am Freitag vor 6899 Zuschauern in Chemnitz nicht über ein 0:0 hinaus. „Das tut sehr weh“, sagte Di Salvo beim Sender ProSieben Maxx: „Wir haben uns sicher etwas ganz anderes vorgestellt. Wir wollten mit einem Sieg in das Jahr starten, das ist sehr bitter.“