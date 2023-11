Bilanz des Länderspieljahres Triste Bilanz und trübe Aussichten für das DFB-Team

Das System. Der Coach blieb zunächst stur bei seinem Vorsatz, den offensiven Mittelfeldspieler Kai Havertz in ein paar Tagen zu einem (immerhin ebenfalls offensiven) linken Außenverteidiger umzuschulen. Das kleine Seminar wurde durch Sanés Platzverweis unterbrochen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Nagelsmann es im Frühjahr bei den beiden letzten Testspielen vor der EM noch einmal aufnimmt. Eines seiner Argumente dafür könnte sein, dass Robin Gosens und David Raum defensiv gleichfalls keine Großmeister sind. Der Trainer fasste es ins schöne Bild: „Wir werden auch im Sommer keine Verteidigungsmonster werden.“ So kann man Resignation in Worte gießen. Also plant er die Flucht nach vorn, die bereits seinem Vorgänger Hansi Flick zum Verhängnis wurde. Und wenn dabei Sané mal keine Lust hat und der wenig bewegliche Niklas Füllkrug in der Mitte isoliert ist, was bringt dann eine hemmungslos offensive Ausrichtung?