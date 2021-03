DFB-Team : Kroos reist ab - Süle und Gosens fehlen gegen Island

Düsseldorf Toni Kroos fällt für die anstehenden drei WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft aus. Der Mittelfeldstar von Real Madrid klagt über Adduktorenprobleme.

Wie der DFB am Dienstag mitteilte, haben sich die Beschwerden des Weltmeisters von 2014 in Düsseldorf als "so schwerwiegend erwiesen", dass sie einen Einsatz unmöglich machen.