„Das ist mein Ziel“ Ter Stegen will bei Heim-EM die Nummer 1 sein

Unabhängig davon will der Profi des FC Barcelona die Gunst der Stunde nutzen und sich als Stamm-Torwart für die DFB-Elf empfehlen. Ter Stegen plant, bei der Heim-EM 2024 zwischen den Pfosten zu stehen. „Das ist mein Ziel, natürlich“, betonte er. „Ich möchte auch in der Nationalmannschaft ein wichtiger Spieler sein. Deshalb ist es für mich jetzt wichtig, dass ich bei Barcelona und in der Nationalmannschaft viel spiele und meine Leistung bringe.“