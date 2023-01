Flick verspricht „überraschende Entscheidungen“ Erste Länderspiele 2023 für das DFB-Team gegen Peru und Belgien

Was das genau bedeutet, soll sich bereits bei den Tests am 25. März gegen Peru in Mainz und drei Tage später gegen Belgien in Köln zeigen. Schon jetzt wird spekuliert, dass Flick dann in Absprache auf Routinier Thomas Müller verzichtet. Gewissheit gibt es spätestens am 17. März: Dann wird der Bundestrainer laut einer DFB-Mitteilung „voraussichtlich“ seinen Kader für den Jahresauftakt mit dem Einstand des neuen Sportchefs Rudi Völler bekanntgeben.