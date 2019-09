„Weiß nicht, ob uns das hilft“ : DFB-Kapitän Neuer kritisiert ter Stegen

Leipzig Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer ist über die Aussagen seines Konkurrenten Marc-Andre ter Stegen wenig begeistert. Es deutet sich Unruhe an.

Es deutet sich Unruhe im DFB-Tor an, nachdem der Keeper des FC Barcelona vor wenigen Tagen seinem Frust über die erneute Rolle als Bankdrücker bei den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande und in Nordirland freien Lauf gelassen hatte. "Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe", sagte der 27 Jahre alte ter Stegen und bezeichnete die Reise als "harten Schlag für mich".

Ter Stegen, der mit Barca am Dienstag in der Champions League bei Borussia Dortmund spielt, durfte in diesem Jahr aber erst eine Halbzeit im Test im März gegen Serbien (1:1) auflaufen. In den wichtigen EM-Qualifikationsspielen danach baute Löw immer auf Neuer - so auch in der vergangenen Woche in Nordirland (2:0). Er habe nach dem 2:4 gegen die Niederlande, so Löw, "nicht auch noch den Torhüter wechseln wollen".