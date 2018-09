DFB-Team: Liebeserklärung an Leroy Sané

Toptalent Leroy Sané : Liebeserklärung an einen Hochbegabten

Leroy Sané im Zweikampf mit Frankreichs N'Golo Kanté. Foto: REUTERS/Andreas Gebert

München Leroy Sané hat seine Eigenheiten. Er ist aber auch das Aufregendste, was die Nationalelf zu bieten hat.

Sané, 22, ist das Aufregendste, was der deutsche Fußball derzeit zu bieten hat. Eine begnadete Offensivkraft. Einer dieser so rar gewordenen Spieler, die im Alleingang Spiele entscheiden können. Kurz vor der Weltmeisterschaft in Russland ist Sané von Bundestrainer Joachim Löw für viele sehr überraschend aus dem Kader gestrichen worden.

Dazu muss man wissen: Sané hat bei Manchester City in der Premier League eine überragende Saison gespielt. Er stand für Löws Unwillen, den Umbruch tatsächlich einzuläuten. Der Bundestrainer wollte das allerdings so nicht stehen lassen und begründete seine Entscheidung auch damit, Sané habe im Trainingslager den letzten Ehrgeiz vermissen lassen. Ähnlich schien es zuletzt City-Coach Pep Guardiola empfunden zu haben, der Sané eine Denkpause verordnete.

Sané gehört zu einer neuen Spielergeneration. Der gebürtige Essener inszeniert sich als Marke. Bei Instagram hat er knapp drei Millionen Follower, also Fans. In der heutigen Welt ist das eine mächtige Währung. Sie zeigt, dass er mit seiner Art ankommt. Für eine Mannschaft kann das mitunter eine Belastungsprobe sein. Denn ein Team kann nur ein Team werden, wenn jeder seine Rolle kennt und dementsprechend handelt. Das bedeutet auch, sich in der Hierarchie unterzuordnen. Sané dagegen ist vor allem darum bemüht, Sané zu sein.

Er hat seine Grundausbildung bei Wattenscheid 09 bekommen, entwickelte sich dann bei Schalke 04 zu einem Spieler, für den die Bundesliga längst zu klein war. Für Manchester ist er seit 2016 58 Mal aufgelaufen und hat 15 Treffer erzielt – viele davon waren entscheidend. Der Rüffel von Kroos ist im Grunde nichts anderes als eine Liebeserklärung an einen Hochbegabten: „Wir sind auf ihn in Topform dringend angewiesen. Er ist mit seinen Qualitäten eine Waffe“, befindet der Mittelfeldspieler. „Man muss herausstreichen, dass wir einen Spieler wie Leroy mit dieser Qualität nicht nochmal haben. Wenn er mal nicht spielt, dient das alles dazu, das Beste aus ihm rauszuholen.“

Löw muss daran gelegen sein, das Thema so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen. Der Bundestrainer hatte in seiner Analyse Sané zu einem wichtigen Baustein des Neustarts erklärt – die Zeit, um abzuliefern, sie ist nun gekommen. Im Testspiel gegen Peru am Sonntag ist es allerdings noch nicht so weit: Sané ist Fereitagnacht Vater geworden. Seine Freundin brachte Töchterchen Rio Stella zur Welt. Löw hatte Sané für die bevorstehende Geburt vom Spiel gegen Peru freigestellt, so dass dieser am Freitag zu seiner Freundin fahren konnte.