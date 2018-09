DFB-Team: Leroy Sane ist Vater geworden

Sinsheim Am Freitag war Leroy Sane nach Absprache mit Bundestrainer Joachim Löw aus dem Mannschaftshotel der Nationalmannschaft abgereist. Der Grund: Der 22-Jährige ist Vater geworden.

Bundestrainer Joachim Löw hatte Jungstar Sane (22) wegen der bevorstehenden Geburt vom Länderspiel gegen Peru am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Sinsheim freigestellt. Am vergangenen Donnerstag hatte Sane in der Nations League gegen Weltmeister Frankreich noch einen siebenminütigen Kurzeinsatz als Joker.