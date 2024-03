„Kein One-Hit-Wonder“ Nagelsmann schürt EM-Feuer in Pink

Und dieselbe Startformation, wie der Bundestrainer am Montag am Frankfurter DFB-Campus bestätigte. Abzüglich des noch verletzt fehlenden Manuel Neuer im Tor, der auch am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt von Marc-Andre ter Stegen vertreten wird, stand schon am Samstag mit Sensationsrückkehrer Toni Kroos als neuem Boss die EM-Elf auf dem Platz.