Video-Interview des Bundestrainers : Löw öffnet sich für Hummels-Comeback

Joachim Löw hat für die letzten beiden Länderspiele des Jahres auf eine Nominierung von Mats Hummels verzichtet. Grundsätzlich schließt der Bundestrainer eine Rückkehr des Innenverteidigers aber offenbar nicht mehr aus.

„Wir haben die Qualifikation, wir haben die letzten beiden Spiele, wir wollen uns qualifizieren“, sagte Löw in einem Video-Interview des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag. „Dann werden wir uns selbstverständlich zusammensetzen im Trainerteam, werden über den Tellerrand hinausschauen“, sagte Löw. Dann werde man sich „überlegen, was ist das Beste für die Mannschaft“, fügte der 59-Jährige an, ohne den Namen Hummels oder eines anderen Spielers zu nennen.