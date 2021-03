WM-Qualifikationsspiele : Löw startet "enthusiastisch" in den Anfang vom Ende

Düsseldorf Bundestrainer Joachim Löw startet mit drei WM-Qualifikationsspielen in den ersten Teil seiner Abschiedsmission. Doch in den anstehenden drei Spielen geht es natürlich auch um die anstehende EM.

Der Anfang vom Ende begann mit einer entspannten Plauderei. Joachim Löw unterhielt sich zum Start in den ersten Teil seiner Abschiedsmission zwischen den parkenden DFB-Vans mit Philipp Max, dann winkte er freundlich in die Runde der wartenden Journalisten.

Seine Lockerheit beim Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft in Düsseldorf will der scheidende Bundestrainer vor dem Auftakt der WM-Qualifikation auf seine Spieler übertragen - die schwere Last des 0:6-Debakels in Spanien soll 80 Tage vor der EM endlich abgeschüttelt werden. "Ich habe ihn in den letzten Tagen und Wochen sehr enthusiastisch gesehen, mit großer Vorfreude", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff über Löw, dessen Ära im Sommer nach 15 Jahren enden wird.