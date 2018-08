DFB-Team: Ilkay Gündogan spricht über den Rücktritt von Mesut Özil

Manchester Zwei Monate nach dem Vorrunden-Aus bei der WM hat sich Nationalspieler Ilkay Gündogan ausführlich zu seiner Zukunft im DFB-Dress, Spaltungen innerhalb der Mannschaft und den Rücktritt von Ilkay Gündogan geäußert.

Gündogan selbst will seine Laufbahn in der Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen. „Falls ich nominiert werden sollte, dann sehe ich keinen Grund, nicht weiterzumachen“, sagte der Mittelfeldspieler vom englischen Meister Manchester City in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag-Ausgaben). „Die WM war leider ein großer Misserfolg. Doch es geht für mich nicht allein um Wiedergutmachung: Ich bin nach wie vor stolz, für Deutschland aufzulaufen.“ Seit der WM hatte sich Gündogan nicht öffentlich geäußert.