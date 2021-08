„Bin noch nicht fertig“ : Ilkay Gündogan spielt weiter in der Nationalmannschaft

Ilkay Gündogan im Trikot der Nationalmannschaft. (Archiv) Foto: dpa/Robert Michael

Köln Was der neue Bundestrainer Hansi Flick bereits vor zwei Wochen andeutete, bestätigte Ilkay Gündogan am Sonntag: Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wird seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen.

"Nach den positiven Gesprächen mit Hansi war für mich klar: Ich bin noch nicht fertig mit dem Kapitel Nationalmannschaft", sagte Gündogan dem kicker.

Der Mittelfeldspieler des englischen Meisters Manchester City wollte das frühe Ausscheiden bei der EM "erstmal sacken lassen". Die Gespräche mit Flick hätten ihn dazu bewegt, weiter für das DFB-Team aufzulaufen: "Er hat mir erklärt, wie er in Zukunft mit uns wieder erfolgreich sein möchte und welche Rolle ich dabei spielen soll." Bislang bringt es Gündogan auf 49 Länderspiele, in denen er elf Tore erzielte.

Flick hatte schon bei seiner Vorstellung vor knapp zwei Wochen erklärt, dass außer Toni Kroos kein Spieler zurücktreten werde.

(ako/sid)