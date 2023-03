„Muss unser Ziel sein“ Can und Ginter hoffen bei der Heim-EM auf neues Sommermärchen

Die Fußball-Nationalspieler Emre Can und Matthias Ginter würden sich wünschen, dass sich ihre wunderbaren Kindheitserinnerungen an die Heim-WM 2006 beim nächsten Heim-Turnier 2024 wiederholen. „Der Zusammenhalt des ganzen Landes war extrem damals“, erinnerte der Dortmunder Mittelfeldspieler Can am Dienstag in Frankfurt/Main.