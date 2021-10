Mario Götze

Auch wenn Hansi Flick im Mittelfeld von einem Überangebot spricht, wird er eine Nominierung von Mario Götze zumindest in Erwägung ziehen müssen, denn der ehemalige BVB- und Bayern-Star spielt bisweilen eine solide Saison für PSV Eindhoven. Nach der Länderspielpause empfängt die PSV den Letztplatzierten PEC Zwolle, danach geht es in der Europa League gegen die AS Monaco und dann zum niederländischen Topspiel zur Ajax nach Amsterdam. Besonders in letzteren Spielen können Götzes Technik und Erfahrung für den Unterschied sorgen.